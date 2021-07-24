Türk donanması batan tekneden 37 kişiyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam Kaş
'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası
'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi. Tekneden 37 kişi kurtarıldı, 8 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Yunanistan
'ın Girit adası açıklarında da perşembe günü sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı açıklandı. Yunan Sahil Güvenlik, çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen 37 kişinin kurtarıldığını duyurdu.