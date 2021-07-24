Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tüm dünyaya kurban eti dağıttı

TDV görevli ve gönüllüleri, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Gazze'den Arakan'a, İzmir'den Van'a kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Türk milletinin emaneti 589 bin 136 kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurbanlarımızı, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, Kuar'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, sığınmacılara, yurt dışında ise özellikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık" dedi.
TDV GÖNÜLLÜLERİ EV EV DOLAŞTI
TDV gönüllüleri Kurban organizasyonu kapsamında, uzun yıllar Fransa sömürgesi olan Batı Afrika ülkesi Benin'de Müslümanlar'ın yoğun olarak yaşadığı 3 farklı şehirde 10 bin 500 hisse kurban kesti.
TDV, hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan kurbanları keserek, Beninliler'e dağıttı. Onbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşan TDV gönüllüleri, Benin'de ev ev dolaşarak hem Türkiye halkının selamını iletti hem de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.
TDV Benin Sorumlusu Mustafa Işık, "Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bize yardımlarını, bağışlarını gönderen hayırseverlerin kurbanlarını kestik.
Toplam bin 500 büyükbaş, 10 bin 500 hissenin kesimini yaptık. Benin'de ihtiyaç sahibi insanlara emanetlerimizi ulaştırdık. Beninli Müslümanlar'ın dualarını aldık. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
SUSUZ KÖYLERE 13 SU KUYUSU AÇILDI
Kurban organizasyonu için Benin'de bulunan TDV gönüllüleri, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesini de hizmete açtı. TDV, Afrika başta olmak üzere temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, bölgede yaşayanları suya kavuşturuyor.
Başkent Cotonou'ya 600 km mesafe uzaklıkta bulunan köylerde 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açan gönüllüler, 10 binlerce Beninlilerin su sevincine ortak oldu.