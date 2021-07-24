Wikipedia’nın kurucusundan flaş itiraf! Kirli propaganda ifşa oldu!

Sitenin bugün itibarıyla, hakim ABD hükümetinin etkisi altında bir politik çerçeveye büründüğünü söyleyen Sanger, başlıkların 'onay verilen' kaynaklar dışında hiçbir kaynağı referans almadığını belirtti.

"BİLİMSEL BAŞLIKLAR BİLE PROPAGANDA AMACI TAŞIYOR"

Sanger, koronavirüs salgınına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Salgınla ilgili başlıkların yalnızca Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tek kaynaktan çıkan ve ana söylem kabul edilmesi istenen konuları kapsadığını ifade eden Sanger, gerçek bilimsel araştırmaların sitede kendisine yer bulamadığını söyledi.

Bu bağlamda bilimsel herhangi bir konu da dahil olmak üzere içeriklerin tartışmasız bir biçimde uluslararası kuruluşların görüşlerini yansıttığını belirten Sanger, sitede tarafsız bilginin olmadığını ve ana akım anlatının Wikipedia'da hakim olduğunun da altını çizdi.