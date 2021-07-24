Yunanistan-Türkiye sınırında hareketlilik! Dedeağaç’a yüzlerce tank sevk edildi…

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut operasyon, ABD Ordusunun, ABD Büyükelçiliği'ndeki kurumlar arası ortaklarımız, Yunanistan'daki müttefiklerimiz ve endüstri ortaklarımızla birlikte bu muazzam limanın olanaklarından yararlanmak için ortaya koyduğu tüm çabaların doruk noktasını temsil ediyor. M1'lerin, Bradley'lerin ve diğer zırhlı ve paletli araçların geliş ve gidişini desteklemek için limanı ilk kez kullandık. Bu, buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası" dedi.