‘Açıklamayı tümüyle reddediyoruz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
tarafından 20 Temmuz'da açıklanan Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi
'nin yaptığı Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savunduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ada'daki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber KKTC'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri, hukuka uygun değildir, sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devlet açıklaması ve Maraş'ın açılması kararını kınamıştı.
'İNSANLIĞA AÇILMASI GEREKİYORDU, O YAPILMIŞTIR'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş
'ın açılım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında şehit edilen Beyarmudu şehitleri için düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar, yıllardır 'Bir anlaşma olursa Maraş'ın iadesi olacak' gibi bir beklenti içerisinde olunduğunu ancak çok fırsatlar masaya gelmesine rağmen karşı tarafın iyi niyetini ortaya koyamaması nedeniyle anlaşmanın olmadığını söyledi.