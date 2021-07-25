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Giriş Tarihi: 25.7.2021 09:04 Son Güncelleme: 25.7.2021 09:26

Belçika'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı

AA
Belçika'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı

Geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Belçika, 10 gün sonra yeniden sele teslim oldu. Gün içindeki aşırı yağışlar nedeniyle birçok evin giriş ve bodrum katını su bastı. Birçok araç suya kapılırken yollar ve tren istasyonu su altında kaldı.

Belçika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 37 kişi hayatını kaybederken kayıp 6 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Belçika, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.

SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI

Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.

Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

YETKİLİLERDEN ANİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

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Belçika'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı
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