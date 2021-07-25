Belçika'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı

Belçika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 37 kişi hayatını kaybederken kayıp 6 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Belçika, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.
SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ
Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.
ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI
Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.
ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI
Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.
Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.
YETKİLİLERDEN ANİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.