Belçika'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı

Belçika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 37 kişi hayatını kaybederken kayıp 6 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Belçika, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.