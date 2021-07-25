Çin'de dehşet anları! Deniz platformu yan yattı: 4 kişi kayıp

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Huizhou kenti açıklarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz platformunun yerel saatle 11.26'da yan yattığı belirtildi.

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video

Platformdakiler denize düşerken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 63 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Platformun açık sularda rüzgar enerjisi donanımlarının inşasında kullanıldığı ifade edildi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterlerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.