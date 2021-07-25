Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Güvenlik kaynakları: Gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönüyor

Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı' ile işgal altındaki topraklarını geri kazandığını hatırlatan kaynaklar, 9 Kasım 2020'deki ateşkes sonrasında işgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları ile Ermenistan arasındaki temas hattında sınır belirleme konusundaki ihtilafın devam ettiğini belirtti. Son dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çatışma sonrası dönemin acısız geçmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktaran kaynaklar, yine Aliyev'in "Azerbaycan savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız" ifadelerini hatırlattı.