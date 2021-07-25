Eski NASA astronotu açıkladı: Gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu!

Bununla birlikte komplo teorisyenleri ise uzmanlar gibi düşünmüyor. James McDivitt'in kesinlikle UFO gördüğünü ve gerçeklerin saklandığını düşünüyor. Komplo teorisyenleri yaptığı açıklamada, "James McDivitt ve başka astronotların UFO gördüğüne dair açıklamaları var. Bunlar kesinlikle gerçek. Dünya dışı medeniyetler bizi izliyor ve neler yaptığımızı gözlemliyor. McDivitt'in gördüğü UFO doğru. Büyük ihtimalle de bu uzay gemisi radar kayıtlarında da görüldü. Ancak NASA her zamanki gibi bu olayı saklıyor" dedi.