Eski NASA astronotu açıkladı: Gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu!

Şimdi 92 yaşında olan James McDivitt, 1965 yılında asla unutamayacağı bir uzay görevi gerçekleştirdi. Ekip arkadaşı Ed White'la birlikte Gemini 4 isimli ikinci insanlı uzay görevine başladı. McDivitt, Dünya'ya döndükten sonra uzayda beyaz renkli puro şeklinde bir UFO gördüğünü açıkladı.
James McDivitt, 1975'te katıldığı bir televizyon programında, "Uzay aracının dışında tanımlayamadığım bir nesne gördüm. Etrafta görnüp duruyordu. Beyaz renkte pürüzsüz bir kalem, puro gibiydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Cismin fotoğrafını çekmek için kamerayı elime aldım, ancak Güneş parladığı için dışarıyı göremiyordum ve o nesne birden ortadan kayboldu" dedi.
McDivitt'in fotoğrafları net değildi ve bununla birlikte Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın radar kayıtlarında da herhangi bir şey bulunamadı. Uzmanlar, eski NASA astronotunun gördüğü UFO'nun Gemini 4'ün fırlatılmasında kullanılan rokete ait bir parçanın olabileceğini belirtiyor.
Bununla birlikte komplo teorisyenleri ise uzmanlar gibi düşünmüyor. James McDivitt'in kesinlikle UFO gördüğünü ve gerçeklerin saklandığını düşünüyor. Komplo teorisyenleri yaptığı açıklamada, "James McDivitt ve başka astronotların UFO gördüğüne dair açıklamaları var. Bunlar kesinlikle gerçek. Dünya dışı medeniyetler bizi izliyor ve neler yaptığımızı gözlemliyor. McDivitt'in gördüğü UFO doğru. Büyük ihtimalle de bu uzay gemisi radar kayıtlarında da görüldü. Ancak NASA her zamanki gibi bu olayı saklıyor" dedi.