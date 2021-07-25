Fransa’da şimdi de imamlar hedefte

Fransa
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
yönetiminin Müslümanları hedef alan yaklaşımları sürüyor. Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen tasarının yasalaştığı ülkede, şimdi de imamlar hedef olmaya başladı. Loire bölgesindeki caminin imamı, bayram namazı hutbesinde okuduğu ayet ve hadis "Cumhuriyet değerlerine aykırı" görüldüğü gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in emriyle görevinden alındı.
İLK DEĞİL
Saint-Chamond Ulu Camisi'nin imamı, bayram hutbesinde verdiği vaazda Ahzab Suresi'nden İslam
Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşlerine hitap eden ayetlerle bir hadis paylaşmıştı. Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camisi'nde 4 Haziran'da verdiği vaazda bazı Müslüman kadınların giyim tarzını eleştirmesi "cinsiyetçilik" olarak görülen İmam Mehdi'nin de görevi Darmanin'in emriyle sonlandırıldı.
İSLAM KARŞITI TASARI YASALAŞTI
Fransa'da, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı. Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, yasa ile Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin izin verdiği sisteme taşırken kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor. Yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları artış gösterdi.