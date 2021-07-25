Herzog’dan Erdoğan’a kahve teklifi

İsrail
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
, 'Kahve: Doğu ve Batı' adlı sergiye video konferans ile katıldı. Türkiye
'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından söz konusu etkinliğe dair bilgileri paylaştı. Öztürk, "Geçen hafta Batı Kudüs
'teki İslam Sanatları Müzesi'nde 'Kahve: Doğu ve Batı' adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu" ifadelerini kullandı. Öztürk, ayrıca Herzog'un söz konusu sergiye gönderdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
Herzog burada, "Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz" diye konuştu.
TEBRİK ETMİŞTİ
Bir masanın etrafına kahve içmeye oturulduğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini vurgulayan Herzog, "Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, görüşmede, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etmişti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu
'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etmişti.