In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktı! Şanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı





HAVALİMANI PERSONELİ TAYFUNDAN ÖNCE UÇAKLARI BAĞLADI

In-Fa Tayfununun karaya çıkmasından saatler önce, Şanghay'daki bir havalimanında personeller olası hasarı önlemek için uçakları yere sabitledi. Park halindeki ve hangarda olmayan uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle hareket etmesinin önüne geçilmesi amacıyla önlem alındı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou kentinde meteoroloji servisinin şiddetli yağış uyarılarına rağmen metro seferleri iptal edilmemiş, su basan metro tünelinde mahsur kalan kişilerden 12'si hayatını kaybetmişti. Henan'da meydana gelen ve şu ana kadar 63 kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin etkilendiği sel felaketinden ders alan ilgili birimlerin, In-Fa Tayfunu karşısında alarma geçtiği belirtildi.

