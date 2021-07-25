İran’da su krizine elektrik de eklendi

İran
'ın Huzistan eyaletinde 15 Temmuz'dan bu yana devam eden su kesintileri protestolarında 9 kişinin öldürüldüğü ve gösterilere katılan 102 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Olaylar devam ederken eyaletin bazı noktalarında elektrik ve internetin kesildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de su kesintilerine karşı düzenlenen protestoları "aşırı güç kullanarak ve toplu gözaltılarla bastırmak yerine eyaletteki su krizinin çözümüne odaklanma" çağrısında bulundu. İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.