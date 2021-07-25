Mac kullanıcıları aman dikkat! Bu zararlı yazılım değerli bilgilerinizi ele geçirebilir

XCSSET, Chrome ve Telegram'ın yanı sıra Evernote, Opera, Skype, WeChat, Apple'ın Kişiler ve Notlar gibi uygulamalarından da değerli verileri çalmayı hedefliyor.

Araştırmacılar konuyla ilgili olarak Apple ile iletişime geçtiklerini ve Mac kullanıcılarının sistemlerini güncel tutmalarını tavsiye etti.