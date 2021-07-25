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Haberler Dünya Haberleri Merzuki: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz
Giriş Tarihi: 26.7.2021 05:26

Merzuki: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz

AA
Merzuki: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı." ifadesini kullandı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararların "darbe" olduğunu söyledi.

Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Said'in dün gece geç saatlerde aldığı kararlara işaret ederek, "Bu gece yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlalidir." ifadesine yer verdi.

"Said, yemin ettiği anayasayı çiğnedi ve tüm yetkileri kendisine verdi ve kendisini yürütme organının başı (Başbakan) ve başyargıç olarak addetti" ifadesini kullanan Merzuki, darbe başarılı olursa ülkenin ekonomi ve sağlık açısından çok daha kötü bir duruma geleceği uyarısında bulundu.

Merzuki ayrıca Cumhurbaşkanı Said'i, "Tunus'un en büyük problemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Merzuki, Al Arabi kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye'de yaşanan darbe girişimine işaret ederek, Türk halkının bu girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlattı.

Merzuki, "Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı." ifadesini kullandı.

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Merzuki: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz
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