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Giriş Tarihi: 25.7.2021 15:21

Putin, Rus Donanması Günü'nde konuştu

AA
Putin, Rus Donanması Günü'nde konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus deniz filosunun ülkesinin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." dedi.

Putin, Rus Donanması Günü dolayısıyla St.Petersburg kentinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı.

Günün önemine işaret eden Putin, Rusya'nın askeri deniz alanında gelişerek, en kısa sürede önde gelen deniz devletleri arasında yer aldığını belirtti.

Putin, "Rusya, etkili uzun ve kısa mesafeli deniz havacılığı, güvenilir kıyı savunma sistemleri ile sürekli ve başarılı şekilde geliştirdiğimiz dünyada hala benzerleri olmayan, hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu." dedi.

"KAÇINILMAZ SALDIRI DÜZENLEME KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

Rus donanmasının, okyanusların neredeyse tüm bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirten Putin, "Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

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Putin, Rus Donanması Günü'nde konuştu
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