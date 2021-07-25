Rum lider Anastasiadis'ten küstah sözler! Türkleri tehdit etti: Elimizde kapsamlı bir liste var

"ELİMİZDE KAPSAMLI BİR İSİM LİSTESİ VAR"

Bu önlemlerin başında da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların ve ayrı devlet olduklarını savunanların pasaportlarını geri almak olduğunu bildiren Anastasiadis, bu önlemlerin anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü'ne uygun olması için çalışma başlattıklarını ve ellerinde kapsamlı bir isim listesi olduğunu belirtti.



"SAHİP OLAMAZ"

Ayrıca kendisine yöneltilen, "KKTC ile GKRY arasındaki kapıları kısıtlamaktan mı söz ediyorsunuz?" sorusuna olumsuz cevap veren Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların seyahat belgelerini geri almaktan söz ettiğini kaydetti. Anastasiadis, "Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz" dedi.