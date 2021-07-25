Sadık Ahmet vefatının 26. yılında unutulmadı

Batı
Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet
, ölümünün 26'ncı yılında anıldı. Batı Trakya
'da Türklerin hukuki statüsünün tanınması amacıyla ömrünü mücadeleye adayan Dr. Sadık Ahmet, 1995'te şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Ahmet için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, siyasetçiler, sanat adamları ve sevenleri taziye mesajı yayımladı. Ahmet'in verdiği mücadeleye vurgu yapan Çavuşoğlu, "Hayatını, Batı Trakya Türklerinin meşru haklarını savunmaya adamış dava adamı Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 26. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk kimliklerinin tanınması ve dini özgürlükleri için verdikleri haklı mücadelede her zaman soydaşlarımızın yanında olacağız" sözleriyle yâd etti.