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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki: Lanetliyoruz
Giriş Tarihi: 25.7.2021 14:51 Son Güncelleme: 25.7.2021 14:55

Son dakika | Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki: Lanetliyoruz

DHA
Son dakika | Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında yaptığı son dakika açıklamasında; "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir." dedi.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir." ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEZ

Çelik Ermenistan'ın alçak saldırısına ilişkin "Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın.

Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır." ifadelerini kullandı." dedi.

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Son dakika | Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki: Lanetliyoruz
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