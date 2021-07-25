Son dakika | Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki: Lanetliyoruz

HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEZ

Çelik Ermenistan'ın alçak saldırısına ilişkin "Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın.

Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır." ifadelerini kullandı." dedi.