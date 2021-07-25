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Giriş Tarihi: 25.7.2021 16:01 Son Güncelleme: 25.7.2021 16:23

Twitter'a siber saldırı nedeniyle tutuklandı

Twitter'a siber saldırı nedeniyle tutuklandı

Geçtiğimiz sene Twitter hack olayıyla karşı karşıya kalmıştı. Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama gibi ünlü isimlerin hesaplarını ele geçiren siber suçlular, daha sonra bu hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla ve vaatlerle kullanıcıları kandırıp, 100 bin dolardan fazla bitcoin elde etmişti. Bu olayla ilgili olarak 3 kişi tutulanmıştı. Şimdi Twitter hack olayına karışmakla suçlanan başka bir kişi, İspanya'nın Estepona kasabasında tutuklandı. İşte detaylar...

Tutuklanan 22 yaşındaki Joseph O'Connor, yetkisiz olarak bir bilgisayara kasıtlı olarak erişmek, korumalı bilgisayardan bilgi almak ve ayrıca şantaj amaçlı iletişim kurmakla suçlanıyor. İspanyol Ulusal Polisi, tutuklamayı ABD'nin isteği uyarınca gerçekleştirdi.

Joseph O'Connor, Twitter'ın hacklenmesi dışında, TikTok ve Snapchat kullanıcı hesaplarını ele geçirmek ve isimsiz bir çocuk kurbanı da siber tacizle suçlanıyor.

Geçen sene temmuz ayının ortasında meydana gelen Twitter'ın hacklenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Mason Sheppard, Nima Fazeli ve Graham Ivan Clark, Twitter'ın dahili araçlarına erişim sağlamayı başarmış ve ünlü isimlerin hesaplarını ele geçirip, bitcoin dolandırıcılığı yapmıştı.

Joseph O'Connor, New York Times'la bir röportaj yapmış, Twitter'ın kimlik bilgilerinin, dahili Slack mesajlaşma kanalına bir yol bulduktan sonra elde edildiğini söylemişti. O'Connor ayrıca The Times'a yaptığı açıklamada, "Umrumda değil, beni tutuklayabilirler. Onlara gülerdim. Bir şey yapmadım" demişti.

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Twitter'a siber saldırı nedeniyle tutuklandı
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