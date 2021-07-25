Twitter'a siber saldırı nedeniyle tutuklandı

Tutuklanan 22 yaşındaki Joseph O'Connor, yetkisiz olarak bir bilgisayara kasıtlı olarak erişmek, korumalı bilgisayardan bilgi almak ve ayrıca şantaj amaçlı iletişim kurmakla suçlanıyor. İspanyol Ulusal Polisi, tutuklamayı ABD'nin isteği uyarınca gerçekleştirdi.

Joseph O'Connor, Twitter'ın hacklenmesi dışında, TikTok ve Snapchat kullanıcı hesaplarını ele geçirmek ve isimsiz bir çocuk kurbanı da siber tacizle suçlanıyor.