YPG/PKK Afrin'i vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) El Bab'ın batısında bir kirpi aracına yapılan saldırı sonrasında El Bab'ın batısında yer alan Tel Rıfat ve doğusunda bulunan Menbiç'de terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı. Menbiç- Tel Rıraf Hattında da Suriye Milli Ordusu (SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Halen devam eden çatışmalar da SMO askerleri Hazvan cephesinde daha önceden tespit edilen terör hedeflerini şu anda grad füzeleri ile vuruyor.