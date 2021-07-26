ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Utah Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta batı kesiminde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü!