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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:34 Son Güncelleme: 26.7.2021 10:50

ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

AA
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

ABD'nin Utah eyaletinde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Utah Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta batı kesiminde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

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ZİNCİRLEME KAZA

Utah'ın Millard bölgesine bağlı Kanosh yakınlarında bulunan eyaletler arası otoyolda etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle dün yerel saatle 17.00'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen hava ve kara ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.

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ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu
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