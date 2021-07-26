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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:14 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:21

ABD’de silahlı saldırılarda rekor rakam! Son bir hafta içinde…

AA
ABD’de silahlı saldırılarda rekor rakam! Son bir hafta içinde…

Bireysel silahlanma ve silahlı saldırıların en çok görüldüğü ülkelerden olan ABD’de, son bir haftada saldırılarda ölen kişilerin sayısı büyük yankı uyandırdı. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre son bir hafta içinde meydana gelen saldırılarda 430’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine (GVA) göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi, söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

BİNİ AŞKIN KİŞİ YARALANDI

The Hill'in haberine göre, GVA tarafından sağlanan veriler, ülkede silahlı şiddet olaylarının arttığını gösterdi.

Veriler, ABD'de 17-23 Temmuz'da 915'in üzerinde silahlı şiddet olayı yaşandığını ve olaylarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra saldırılarda 1007 kişi ise yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü. Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

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ABD’de silahlı saldırılarda rekor rakam! Son bir hafta içinde…
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