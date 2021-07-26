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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:02 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:30

ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!

Son yıllarda birçok ülke arasında tırmanan gerilim, küresel bir endişeyi de beraberinde getiriyor. Gelişen askeri teknolojiyle beraber yeni nesil savaşların yakın gelecekte başlayacağı sık sık gündeme getirilirken, ABD’li askeri uzmanlardan gelen bir teori, dünya gündemine bomba gibi düştü. Eski ABD Donanması amirali James Stavridis, kaleme aldığı bir kitapta 3. Dünya Savaşı için açık açık tarih verdi.

Yıllardır kademeli olarak artan küresel çaptaki siyasi gerilim, yeni bir dünya savaşına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiyle beraber son yıllarda askeri alanda yaşanan atılım, olası bir savaş senaryosunda yaşanacaklara ilişkin ipuçları verirken savaş endişesini körükleyen yeni bir adım, ABD'li askeri uzmanlardan geldi.

YENİ SAVAŞ 2034 YILINDA YAŞANACAK

Emekli amiral James Stavridis'in, ABD'li gazeteci Elliot Ackerman ile ortaklaşa kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kurgusal kitapta, 2034 yılında gerçekleşecek 3. Dünya Savaşı'na ilişkin oldukça gerçekçi bir tablo çizildi.

İHA TEKNOLOJİSİ SAVAŞLARIN ANA UNSURU OLACAK

National Interest'ten Ethen Kim Lieser, kitaba dair yayınladığı analizde, yıllardır birbirlerine gerilimli sinyaller gönderen ABD ile Çin'in, yeni savaşı başlatacağından bahsediyor.

ABD savaş gemilerinin 2034 yılında Güney Çin Denizi'ne girmesiyle başlayacak savaşta, değişen savaş teknolojisine de atıfta bulunuluyor.

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yoğun bir şekilde kullanacağının öngörüldüğü kabus senaryosunda, gerçek silahlı çatışmaların yanı sıra düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının da gerçekleştirileceği belirtiliyor.

ABD ordusunun, özel yetiştirilmiş askeri kuvvet grupları oluşturduğu kitapta, biyoteknolojiye dayalı sistemlerin de geliştirileceği belirtiliyor.

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ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!
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