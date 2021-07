ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!

YENİ SAVAŞ 2034 YILINDA YAŞANACAK

Emekli amiral James Stavridis'in, ABD'li gazeteci Elliot Ackerman ile ortaklaşa kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kurgusal kitapta, 2034 yılında gerçekleşecek 3. Dünya Savaşı'na ilişkin oldukça gerçekçi bir tablo çizildi.