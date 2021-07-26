ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!

Yıllardır kademeli olarak artan küresel çaptaki siyasi gerilim, yeni bir dünya savaşına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiyle beraber son yıllarda askeri alanda yaşanan atılım, olası bir savaş senaryosunda yaşanacaklara ilişkin ipuçları verirken savaş endişesini körükleyen yeni bir adım, ABD'li askeri uzmanlardan geldi.
YENİ SAVAŞ 2034 YILINDA YAŞANACAK
Emekli amiral James Stavridis'in, ABD'li gazeteci Elliot Ackerman ile ortaklaşa kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kurgusal kitapta, 2034 yılında gerçekleşecek 3. Dünya Savaşı'na ilişkin oldukça gerçekçi bir tablo çizildi.
İHA TEKNOLOJİSİ SAVAŞLARIN ANA UNSURU OLACAK
National Interest'ten Ethen Kim Lieser, kitaba dair yayınladığı analizde, yıllardır birbirlerine gerilimli sinyaller gönderen ABD ile Çin'in, yeni savaşı başlatacağından bahsediyor.
ABD savaş gemilerinin 2034 yılında Güney Çin Denizi'ne girmesiyle başlayacak savaşta, değişen savaş teknolojisine de atıfta bulunuluyor.
İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yoğun bir şekilde kullanacağının öngörüldüğü kabus senaryosunda, gerçek silahlı çatışmaların yanı sıra düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının da gerçekleştirileceği belirtiliyor.
ABD ordusunun, özel yetiştirilmiş askeri kuvvet grupları oluşturduğu kitapta, biyoteknolojiye dayalı sistemlerin de geliştirileceği belirtiliyor.
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