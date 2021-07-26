ABD’li uzmanlardan dünya savaşı alarmı! Tarih verdiler!

Yıllardır kademeli olarak artan küresel çaptaki siyasi gerilim, yeni bir dünya savaşına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiyle beraber son yıllarda askeri alanda yaşanan atılım, olası bir savaş senaryosunda yaşanacaklara ilişkin ipuçları verirken savaş endişesini körükleyen yeni bir adım, ABD'li askeri uzmanlardan geldi.