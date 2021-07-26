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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:59

Afganistan’da Taliban çatışmaları devam ediyor

AA
Afganistan’da Taliban çatışmaları devam ediyor

Afganistan’da NATO güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından saldırılarını artıran Taliban kuvvetlerine yönelik müdahalelerde, son 24 saatte 89 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın 11 vilayetinde son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 89 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

82 MİLİTAN YARALANDI

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 11 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 89 militanın öldürüldüğü, 82 militanın da yaralandığı ifade edilen açıklamada, çatışmalar sırasında patlamaya hazır halde bulunan 13 bomba düzeneğinin kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Afganistan’da Taliban çatışmaları devam ediyor
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