Afganistan’da Taliban çatışmaları devam ediyor

Afganistan'ın 11 vilayetinde son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 89 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
82 MİLİTAN YARALANDI
Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 11 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını açıkladı.
Çatışmalarda 89 militanın öldürüldüğü, 82 militanın da yaralandığı ifade edilen açıklamada, çatışmalar sırasında patlamaya hazır halde bulunan 13 bomba düzeneğinin kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.