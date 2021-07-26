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Haberler Dünya Haberleri ‘Artık ABD güçlerine ihtiyacımız yok’
Giriş Tarihi: 26.7.2021

‘Artık ABD güçlerine ihtiyacımız yok’

‘Artık ABD güçlerine ihtiyacımız yok’
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ülkesinin DEAŞ ile mücadele kapsamında artık muharip ABD güçlerine ihtiyacının kalmadığını dile getirdi. Kazımi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirmek üzere bugün yapacağı Washington ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kazımi, ülkesinin artık muharip ABD güçlerine ihtiyacının kalmadığını, Amerikan askerlerinin yeniden konuşlandırılmasının ise bu hafta Bağdat ile Washington arasında kararlaştırılacak resmi zaman çizelgesine bağlı olacağını ifade etti. Kazımi, ordunun son 1 yılda DEAŞ ile tek başına mücadele konusunda kendini kanıtladığını belirtti.
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‘Artık ABD güçlerine ihtiyacımız yok’
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