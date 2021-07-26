Avrupa’da korona isyanı

Koronavirüs vaka sayılarında artış eğiliminin görüldüğü Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar geri dönüyor. Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen birçok Avrupa ülkesinde vaka sayılarındaki artış hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti. Tedbirlerin geri gelmesiyle başta Fransa, İtalya ve Yunanistan olamk üzere birçok Avrupa ülkesinde halk sokaklara indi. Yüzlerce kişi kısıtlama ve aşı karşıtı sloganlar attı. Polis ile göstericiler çatıştı. Çok sayıca kişi yaralanırken onlarca kişi de gözaltına alındı.
İtalya: Koronavirüs salgınında artan vakalara karşı hükümet, restoranlar, spor salonları ve müzeler gibi kapalı alanlara giriş için aşı sertifikasını zorunlu hale getiren kararı onayladı. 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirilen "Yeşil Geçiş" belgesi, başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Floransa, Napoli ve Bolzano gibi pek çok kentte protesto edildi. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, göstericiler Başbakan Mario Draghi aleyhinde slogan attı.
Fransa: Kovid aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişi sokağa indi. Ülkenin 174 noktasında düzenlenen protestolara, 164 bin kişi katıldı. Sarı yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz" sloganları attı. Polis ve jandarma, göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. 9 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan: Hükümetin bazı sektörlerde aşıyı zorunlu hale getirme kararına tepki gösteren binlerce kişi sokakları birbirine kattı. Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan 4 binden fazla kişi "özgürlük" sloganlarıyla parlamentoya yürüdü. Göstericilerle polis arasında şiddetli çatışma yaşandı. Bazı eylemciler polise molotof atarken polis de biber gazı ile karşılık verdi. 25 kişi tutuklandı.
İngiltere: Başkent Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi Kovid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğunu protesto etti. "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin" ve "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin bazı işletmelere girişlerde Kovid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin çalışmalarına tepki gösterdi. Polis, uyarılara uymayan göstericileri gözaltına aldı.