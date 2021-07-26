Avrupa’da korona isyanı

Koronavirüs vaka sayılarında artış eğiliminin görüldüğü Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar geri dönüyor. Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen birçok Avrupa ülkesinde vaka sayılarındaki artış hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti. Tedbirlerin geri gelmesiyle başta Fransa, İtalya ve Yunanistan olamk üzere birçok Avrupa ülkesinde halk sokaklara indi. Yüzlerce kişi kısıtlama ve aşı karşıtı sloganlar attı. Polis ile göstericiler çatıştı. Çok sayıca kişi yaralanırken onlarca kişi de gözaltına alındı.