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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Cumhurbaşkanı darbesi Tunus’u karıştırdı

Cumhurbaşkanı darbesi Tunus’u karıştırdı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 'ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle' meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. 6 Ekim 2019'da yapılan son seçimlerde, Nahda Hareketi 217 sandalyeden 52'sini kazanarak birinci olmuştu. Meclis Başkanı Raşit Gannuşiise ülkede darbe olduğunu, Said'in kararlarını geçersiz saydığını belirtti. Nahda Hareketi de halkı darbeye karşı durmaya çağırdı.
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Cumhurbaşkanı darbesi Tunus’u karıştırdı
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