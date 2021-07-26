Darbe girişimiyle çalkalanan Tunus’ta Meclis’ten yeni karar!

Gannuşi'nin kararına benzer bir açıklama da Tunus Onur Koalisyonu'ndan geldi.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in çevrim için olarak bir araya geleceği ve darbeyi kınayan bir açıklama yayınlayacağı belirtildi.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.