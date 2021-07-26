Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus'taki darbe girişimine tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada Tunus'taki darbe girişimine sert tepki geldi. bakanlıktan yapılan açıklamada; "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.
Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.
DEMOKRATİK MEŞRUİYETİN EN KISA SÜREDE YENİDEN TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ
Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.
Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.
Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir.