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Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:02

Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü

AA
Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Doguwa Köy Şefi Alhaji Yusif Umar, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Doguwa köyünde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Umar, felakette 15 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok yaralı bulunduğunu ve çok sayıda kişiden de haber alınamadığını aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Umar, sel nedeniyle çok sayıda evin de hasar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Nijerya'da sel felaketinde 15 kişi öldü
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