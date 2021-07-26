Sel felaketi İngiltere’ye sıçradı! Metro istasyonları sular altında

İngiltere'nin başkenti Londra'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Londra İtfaiyesi, birkaç saat içinde sele bağlı 300'den fazla çağrı aldığını belirtti. İtfaiye, herhangi bir yaşam tehdidine yönelik bildirim almadığını aktardı.

8 METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Çoğunlukla bodrum katlarda bulunan ev ve işyerlerini su basarken, 8 metro istasyonu ve bir yerüstü istasyonu da su baskınları nedeni ile hizmete kapatıldı.