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Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:35 Son Güncelleme: 26.7.2021 10:02

Sel felaketi İngiltere’ye sıçradı! Metro istasyonları sular altında

İHA
Sel felaketi İngiltere’ye sıçradı! Metro istasyonları sular altında

Haftalardır dünyanın birçok bölgesinde yaşanan aşırı yağışlar, sellere ve su baskınlarına neden olmaya devam ediyor. Türkiye, Almanya, Çin ve Hindistan’da yaşanan felaketlerin ardından bu kez İngiltere sele teslim oldu. Şiddetli sağanak sonucu başkent Londra’da birçok ev ve iş yerini su bastı, metro istasyonlarında korkutan görüntüler oluştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Londra İtfaiyesi, birkaç saat içinde sele bağlı 300'den fazla çağrı aldığını belirtti. İtfaiye, herhangi bir yaşam tehdidine yönelik bildirim almadığını aktardı.

8 METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Çoğunlukla bodrum katlarda bulunan ev ve işyerlerini su basarken, 8 metro istasyonu ve bir yerüstü istasyonu da su baskınları nedeni ile hizmete kapatıldı.

Londra'da selden en çok etkilenen bölgeler arasında Clapham ve Camberwell'in olduğu belirtildi. Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut koşullarda seyahatten kaçınmaları çağırısında bulunulurken, sürücüler trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Ofisi, Londra'nın bazı bölgelerinde 75 ila 100 milimetre arası yağış meydana gelebileceğini belirtirken, İngiltere geneli için fırtına uyarısında bulundu.

Londra'daki Worcester Park ve West Barnes'daki Beverley Brook yakınlarındaki bölgeler için sel uyarısı yayınladı.

Geçtiğimiz hafta sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Londra'da, dün şiddetli fırtına ve yıldırımlar meydana gelmişti.

Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu | Video

Ofis, yarından itibaren Londra'da hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasını beklediğini açıkladı.

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Sel felaketi İngiltere’ye sıçradı! Metro istasyonları sular altında
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