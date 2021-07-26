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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!
Giriş Tarihi: 26.7.2021 07:01

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

AA
Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

Son dakika haberi... Tunus'ta askeri yetkilileri toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Buna karşılık ülkenin en büyük partisinin lideri Gannuşi bunun bir darbe olduğunu ve halkın barışçıl gösterilerle darbeye direnmesi gerektiğini belirtti.

Edinilen son dakika bilgisine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

HAYALİ BİR İÇ SAVAŞ TEHDİDİNDEN SÖZ ETTİ

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

"KENDİM BİR BAŞBAKAN ATAYACAĞIM!"

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

HÜKÜMET ETME YETKİSİ BENDE

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

BAŞSAVCILIK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİM!

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

GANNUŞİ'DEN SON DAKİKA ÇAĞRISI: DARBEYE KARŞI MÜCADELE...

Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında 'halkı barışçıl mücadeleye' çağırdı. Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

El Cezire televizyonuna değerlendirmede bulunan Tunus Meclisindeki en büyük partinin lideri Gannuşi, cumhurbaşkanının aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." dedi.

Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." diye konuştu.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

"KARARLAR GEÇERSİZ MECLİS ÇALIŞACAK"

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak bunların içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

"HÜKÜMET HALEN GÖREV BAŞINDA"

Öte yandan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

"DEVLET KURUMLARI BU KARARLARI UYGULAMASIN"

Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad Şuaybi, devlet kurumlarına, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısında bulundu.

Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nahda Hareketi'nin Said'i aldığı kararlar nedeniyle kişi ve kurumları etkileyebilecek tüm ihlallerden sorumlu tuttuğunu belirtti.

Şuaybi, devlet kurumlarına Said'in aldığı kararları ve yanlış uygulamaları hayata geçirmemesi çağrısı yaptı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

BAZI PARTİLER DESTEK VERDİ

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına parlamentodaki partilerin bazılarından destek geldi, bir kısmından da "darbe suçlaması" yöneltildi. Ülkede Meclisteki 218 sandalyeden 19'uyla temsil edilen Demokratik Akım Partisi Milletvekili Samiye Abbu, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin çalışmalarını dondurma, başbakanı görevden alma ve yeni bir başbakan atama kararının, "anayasal ve tarihi" olduğunu savundu.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

"HALKIMIZ DEVRİME SAHİP ÇIKMALI"

Buna karşın, Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Yöneticisi ve Milletvekili Yusri ed-Dali, partisinin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek, halkı devrim ve özgürlükleri savunmaya çağırdı.

Kararlar karşısında ülkenin iç savaşa sürüklenmesi endişesini aktaran Dali, silahlı kuvvetlerden, "anayasayı, anayasal kurumları korumak ve demokrasinin sürdürülmesi için hareketsiz kalmasını" talep etti.

Dali, Cumhurbaşkanı'nın adımlarının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, devletin tüm unsurlarını anayasaya uygun davranmaya davet etti.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

GÖSTERİLER BAŞLADI VE SÜRÜYOR

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi'nin genel merkezine baskın düzenlemeye çalıştı.

Başkent Tunus'taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı. Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

LİBYA'DAN TEPKİ

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Mişri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmasını, "14 Şubat 2014 Hafter darbesi" ifadesiyle hatırlatan Mişri, Tunus'taki gelişmeyi bununla kıyaslayarak, "25 Temmuz 2021 Kays darbesi" nitelendirmesini yaptı.

Mişri, açıklamasının devamında, "Bu gece düne ne kadar benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!
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