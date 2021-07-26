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Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:09

Tokyo Olimpiyatları’nda endişelendiren vaka artışı!

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda endişelendiren vaka artışı!

Japonya’da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda, koronavirüs salgını nedeniyle alarm verildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre olimpiyat oyunları için ülkeye gelen kişilerden 15’inde de korona pozitif tespit edilirken pozitif vaka sayısının 148’e yükseldiği bildirildi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

15 KİŞİDEN 3'Ü SPORCU

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

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Tokyo Olimpiyatları’nda endişelendiren vaka artışı!
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