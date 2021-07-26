Tokyo Olimpiyatları’nda endişelendiren vaka artışı!

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

15 KİŞİDEN 3'Ü SPORCU

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.