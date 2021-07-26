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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:58 Son Güncelleme: 26.7.2021 13:01

Tunus darbe girişiminde karmaşa büyüyor! Müdahale başladı

AA
Tunus darbe girişiminde karmaşa büyüyor! Müdahale başladı

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, askeri yetkilileri toplayarak meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden alarak kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirmesinin ardından ülkede başlayan karmaşa giderek büyüyor. Tunus Meclisi binası önünde toplanan darbe karşıtı kalabalığa, güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine polis müdahale etti.

Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlarla darbeye destek verenler başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.

ARBEDE YAŞANDI

Emniyet güçleri ise taraflar arasında arbede çıkmaması için meclis önünde toplanan kalabalığa müdahale etti.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

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Tunus darbe girişiminde karmaşa büyüyor! Müdahale başladı
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