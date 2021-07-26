Tunus Seçim Komisyonu Başkanı: Cumhurbaşkanı Said'in kararı anayasayla bağdaşmıyor

Hükümet boşluğunda erken seçimlere gidilmesinin mümkün olmadığına da dikkati çeken Bafun, anayasanın Meclis'in lağvedilmesi durumunda erken seçimlere gidilebileceği hükmünü verdiğini ancak öyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.