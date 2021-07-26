‘Umre’ ziyaretleri başladı

DÜNYADAN KOVİD GELİŞMELERİ
Suudi Arabistan
: Tedbirlere riayet edilerek dünden itibaren umre sezonunun başladığı açıklandı.
Belçika
: Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, aşılamaların daha da artmasıyla sonbaharda "özgürlük imparatorluğunun" geri gelebileceğini söyledi.
Pakistan
: Yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi.
Japonya
: İmparator Naruhito, salgına rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.
Fas: 8 ay sonra en yüksek vaka sayısı kaydedildi: 5 bin 494 yeni vaka.
İran: Yaşamını yitirenlerin sayısı 268 artarak 88 bin 800'e yükseldi.
Tanzanya: İlk defa COVAX kapsamında Kovid-19 aşısı aldı.
Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 1108, Meksika'da 362, Arjantin'de 225, Kolombiya'da 350, Peru'da 48, Şili'de 83, Bolivya'da 24, Paraguay'da 43 ve Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.