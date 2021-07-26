Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Gerçek ortaya çıktı!

Rusya'daki bir araştırma merkezinde görevli ekip, uzaylılar tarafından kaçırılma gibi ilginç olayların uykuda REM evresi sırasında rüya görerek açıklanabileceğini öne sürdü. Ama en başta REM uykusunun ne olduğundan bahsedelim.

İnsanın bedeni kadar zihnini de dinlendiren ve insan beyninin yeni bir güne hazırlanması için kesinlikle gerekli olan uyku 4 evreden oluşur. Uykunun 4 evresinden biri olan REM evresi diğer evrelere nazaran oldukça farklıdır. Gece boyunca uykunun en ağır olduğu evre olan REM evresi aynı zamanda rüyaların da görüldüğü evredir. REM uykusu ya da Türkçe adıyla "hızlı göz hareketi" esnasında beden hareketsiz kalır.