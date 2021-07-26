Yılanlar tarafından 6000 kere ısırıldığını iddia etti! 72 saatini yılanlarla dolu bir kabinde geçirdi

Neelim Kumar Khaire, 1986'da Hindistan'ın Pune kentinde beş yıldızlı bir otel çalışan bir resepsiyonistti. Yılanlar özel ilgi alanıydı. Khaire, daha önce Bombay yakınlarında bir tatil köyünde çalışmış ve burada çeşitli yılanlarla karşılaşmıştı.

Khaire yaptığı açıklamada, "Matheran'daki evimi yılanlar sıklıkla ziyaret ediyordu. Bu hayvanları öldürmekten nefret ediyordum. Aslında çoğu zararsızdı. Ben de onları yakalayıp, Sahyadri tepelerinde yeniden doğaya salıyordum. Bir keresinde bir yılan yakaladım. Bombay'daki bir enstitüye götürdüm. Uzmanlar bana yılanın zehirli ve taşımanın da çok riskli olduğunu belirtti. Bu olay cesaretimi artırdı ve yılanlara olan takıntım başladı" dedi.