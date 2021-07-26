Yılanlar tarafından 6000 kere ısırıldığını iddia etti! 72 saatini yılanlarla dolu bir kabinde geçirdi

Neelim Kumar Khaire, 1986'da Hindistan'ın Pune kentinde beş yıldızlı bir otel çalışan bir resepsiyonistti. Yılanlar özel ilgi alanıydı. Khaire, daha önce Bombay yakınlarında bir tatil köyünde çalışmış ve burada çeşitli yılanlarla karşılaşmıştı.
Khaire yaptığı açıklamada, "Matheran'daki evimi yılanlar sıklıkla ziyaret ediyordu. Bu hayvanları öldürmekten nefret ediyordum. Aslında çoğu zararsızdı. Ben de onları yakalayıp, Sahyadri tepelerinde yeniden doğaya salıyordum. Bir keresinde bir yılan yakaladım. Bombay'daki bir enstitüye götürdüm. Uzmanlar bana yılanın zehirli ve taşımanın da çok riskli olduğunu belirtti. Bu olay cesaretimi artırdı ve yılanlara olan takıntım başladı" dedi.
Neelim Kumar Khaire, 25 bin yılan yakaladığını ve 6000 kere ısırıldığını iddia ediyor. Ancak birçok kişi 6000 ısırığın gerçek olmadığını söylüyor.
Peter Snyemaris isimli Güney Afrikalı bir adamın, 24 yılanla (Bunların 18'i zehirli) 50 saat boyunca bir kabinde kalmasından sonra, Khaire meydan okudu ve 72 saat boyunca 72 yılanla cam bir kabinde kaldı.
Khaire, cam kabinde sandalye üstünde oturup, 72 yılanla birlikte kalarak rekor kırdı. Bu yılanlar arasında kobra, engerek ve çeşitli türlerde olanlar vardı. 68 tanesi Khaire'yi öldürmek için yeterli zehire sahipti. Ancak bir kere bile ısırılmadı.
Neelim Kumar Khaire'ye göre yılanlar kışkırtıldıkları zaman saldırıyordu ve cam kabin içinde de bunu gösterdi.
Khaire rekor denemesinden sonra Hint Herpetoloji Derneği'ni ve Katraj Yılan Parkı'nı kurdu. Yılanlar hakkında çeşitli kitaplar yazdı. Bununla birlikte bir yılan türüne de Melanophidium Khairei adı verildi.