ABD’de çöken binada arama çalışmaları son buldu: Son beden çıkarıldı

Cava, binanın altından ölü olarak çıkarılan 98 kişinin yasını tuttuklarını vurgulayarak, "Ancak ailelerin gözünün arkada kalmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Bir aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, 23 Temmuz'da arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurmuştu.