Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika...Almanya’da kimyasal fabrika yakınlarında korkutan patlama! Yüksek tehlike uyarısı
Giriş Tarihi: 27.7.2021 12:26 Son Güncelleme: 27.7.2021 12:36

Son dakika...Almanya’da kimyasal fabrika yakınlarında korkutan patlama! Yüksek tehlike uyarısı

AA
Son dakika...Almanya’da kimyasal fabrika yakınlarında korkutan patlama! Yüksek tehlike uyarısı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Leverkusen kentinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Kimya fabrikalarının bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın ardından itfaiye ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Patlamanın etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle halka cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulunulurken akıllı telefonlara "yüksek tehlike" uyarısı gönderildi.

Son dakika... Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi. Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE AKARYAKIT TANKLARI BULUNUYOR

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

YÜKSEK TEHLİKE UYARISI

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika...Almanya’da kimyasal fabrika yakınlarında korkutan patlama! Yüksek tehlike uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA