Bir yıl sonra yeniden! Kuzey ve Güney Kore'den flaş adım!

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında, kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların olumlu sonuç verdiği bildirildi.