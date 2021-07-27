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Giriş Tarihi: 27.7.2021 09:09 Son Güncelleme: 27.7.2021 09:20

Bir yıl sonra yeniden! Kuzey ve Güney Kore'den flaş adım!

AA
Bir yıl sonra yeniden! Kuzey ve Güney Kore'den flaş adım!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in nisan ayından bu yana süren yazışmaları olumlu sonuç verdi. Kuzey ve Güney Kore arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları yeniden açıldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında, kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların olumlu sonuç verdiği bildirildi.

AKTİF HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, iki ülke arasındaki resmi iletişim hatlarının aktif hale getirildiği belirtilerek, "Ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi" temenni edildi.

KUZEY KORE DOĞRULADI

Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı doğruladı.

Kuzey Kore hükümeti geçen yıl, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

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Bir yıl sonra yeniden! Kuzey ve Güney Kore'den flaş adım!
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