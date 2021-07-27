BM’den göçmen raporu! Akdeniz yüzlerce kişiye mezar oldu

Bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından 18 kişinin kurtarıldığını aktaran Dillon, bu kişilerin aktardıklarına göre kaybolan kişilerin en az 20'sinin kadın, 2'sinin de küçük çocuk olduğunu kaydetti.

Dillon, Libya'daki IOM çalışanlarının hayatta kalan Nijerya, Gana ve Gambiyalı 18 kişiye sağlık hizmetleri, gıda ve su tedarik ettiğini belirterek, "Bu son trajedi 2021'de Orta Akdeniz rotasındaki ölü sayısını tahminen kadın, erkek ve çocuk toplam 970 kişiye çıkarttı." dedi.