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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:43 Son Güncelleme: 27.7.2021 14:56

Fransa Cumhurbaşkanı Macron alay konusu oldu! Ağaca çevirdiler…

AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron alay konusu oldu! Ağaca çevirdiler…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pasifik’te bulunan sömürgeleştirilmiş Fransız Polinezyası'na ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında resmi tören ve yöresel danslarla karşılanan Macron, basına yansıyan fotoğraflarıyla olay yarattı. Geleneklerin bir parçası olarak boyna takılan çelenklerle karşılanan Macron, kendisine takılan yüzlerce çelenk yüzünden sosyal medyada alay konusu oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız Polinezyası'ndaki Hiva Oa Adası'na yaptığı ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda, geleneksel törenlerle karşılanan Macron'un boynuna, yüzlerce çelenk takıldı. Resmi karşılama töreninde bulunan her yetkilinin çelenk takması sonucu Macron'un geldiği son hali, sosyal medyaya düştü.

Macron'un boynuna takılan çelenklerin görüntüleri, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video

Boynuna asılan çiçekler nedeniyle adeta ağaca dönen Macron için "Yürüyen çelenk" esprileri yapıldı.

FRANSA NÜKLEER DENEMELERİ NEDENİYLE TEPKİ ÇEKİYOR

Fransa, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda, 30 yıl boyunca yaptığı 200'e yakın nükleer denemenin ardından oluşan radyasyon seviyesini sakladığı suçlamalarını reddediyor.

Fransa, 1966-1996 arasında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme yapmıştı. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin edilen nükleer denemeler, uluslararası tepkiler üzerine eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Tazminat taleplerine ilişkin birçok başvuruyu reddeden Fransa, verdiği sözü tutmamakla suçlanmıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron alay konusu oldu! Ağaca çevirdiler…
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