Fransa Cumhurbaşkanı Macron alay konusu oldu! Ağaca çevirdiler…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız Polinezyası'ndaki Hiva Oa Adası'na yaptığı ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu.
ALAY KONUSU OLDU
Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda, geleneksel törenlerle karşılanan Macron'un boynuna, yüzlerce çelenk takıldı. Resmi karşılama töreninde bulunan her yetkilinin çelenk takması sonucu Macron'un geldiği son hali, sosyal medyaya düştü.
Macron'un boynuna takılan çelenklerin görüntüleri, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video
Boynuna asılan çiçekler nedeniyle adeta ağaca dönen Macron için "Yürüyen çelenk" esprileri yapıldı.
FRANSA NÜKLEER DENEMELERİ NEDENİYLE TEPKİ ÇEKİYOR
Fransa, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda, 30 yıl boyunca yaptığı 200'e yakın nükleer denemenin ardından oluşan radyasyon seviyesini sakladığı suçlamalarını reddediyor.
100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin edilen nükleer denemeler, uluslararası tepkiler üzerine eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.
Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Tazminat taleplerine ilişkin birçok başvuruyu reddeden Fransa, verdiği sözü tutmamakla suçlanmıştı.