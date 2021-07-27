Halk darbeye direniyor

2011'de başlayan halk hareketi ile birlikte bütün bölgeyi etkileyen Arap Baharı
'nın fitilini ateşleyen Tunus
'ta önceki gün başlayan protestolar sonrası gece yarısı darbe açıklaması geldi. Askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerini toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said
, meclisin tüm yetkilerini dondurarak mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı. Cumhurbaşkanı Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, Başbakan Meşişi ile birlikte Savunma ve Adalet bakanlarını da görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Meclisin yetkilerini dondurma kararının 30 gün için geçerli olacağı kaydedildi.
TÜRKİYE'DEN DERS ALDIK
Cumhurbaşkanı Said'in kararını duyurmasının ardından Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi
Lideri Raşid el-Gannuşi, meclis binasına gitti. Ancak kapıdaki askerler aldıkları talimat dolayısıyla Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerinin girişlerine izin vermedi. Gannuşi burada, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur" açıklamasında bulundu. Yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe niteliği taşıdığını belirten Gannuşi, halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durmaya çağırdı. Darbenin arkasında BAE
medyası olduğunu belirten Gannuşi, "Darbe olduğunda sokağa çıkılması gerektiğini öğrendik. Türkiye
'den aldığımız ders bu" dedi.
'TÜRKLER GİBİ BİZ DE BAŞARABİLİRİZ'
TUNUS eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Bu gece yaşananlar bir darbe ve anayasa ihlalidir" dedi. Merzuki, El Arabi
kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye'de yaşanan darbe girişimine işaret ederek, Türk halkının bu girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlatıp "Biz de Türk halkı
gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz" dedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı da 15 Temmuz
görüntülerini paylaşarak "Darbeye Türk halkı gibi direnin!", "Türkler başardı, biz de başarabiliriz" çağrısında bulundu.
MECLİS BİNASI ÖNÜNDE ÇATIŞMA
TUNUS'TA darbeye karşı çıkanlar ile darbeye destek verenler meclis binası önünde toplandı. Taraflar birbirine taşlarla saldırdı. Emniyet güçleri ise taraflar arasındaki arbedenin büyümemesi için toplanan kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası bazı göstericiler yaralanırken, yaşlı bir adamın kanlar içinde kaldığı görüldü.
TÜRK STK'LARDAN DIRENIŞE DESTEK
TUNUS'TAKİ darbeye Türkiye'deki hukukçulardan ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, 15 Temmuz Derneği ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye-Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cihan Pektaş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan darbeyi kınadı. Koray TAŞDEMİR/SABAH
BATI, BAŞINI YINE KUMA GÖMDÜ
TUNUS'TAKİ darbe sonrası Ankara sert tepki gösterirken Batı dünyasının tepkisi cılız kaldı. Avrupa Birliği (AB), anayasaya, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu. Alman hükümeti demokratik anayasal düzene hızla dönüş çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, itidal çağrısında bulundu.