Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da korkunç cinayet! Kot pantolon giyen genç kız...
Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:41 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:42

Hindistan'da korkunç cinayet! Kot pantolon giyen genç kız...

AA
Hindistan'da korkunç cinayet! Kot pantolon giyen genç kız...

Kadınlara yönelik şiddet vakalarının en sık görüldüğü ülkelerden biri olan Hindistan'da yaşanan bir olay, adeta kan dondurdu. 17 yaşındaki bir genç kız, kot pantolon giydiği gerekçesiule önce sopalarla dövüldü, ardından bir köprüye asılarak katledildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kot pantolon giydiği gerekçesiyle ailesi tarafından dövülen 17 yaşındaki kız, vahşice katledildi.

BBC'nin haberine göre, geçen hafta, kot pantolon giymesine karşı çıkan aile üyeleri tarafından sopalarla dövülen Neha Paswan, bir köprüde asılmış olarak bulundu.

CANSIZ BEDENİ KÖPRÜYE ASILDI

Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından "ölümüne" dövüldüğünü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.

Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da korkunç cinayet! Kot pantolon giyen genç kız...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA