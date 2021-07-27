İran'dan flaş iddia: Suikast ve sabotaj planlayan Mossad ajanları yakalandı

İran devlet televizyonunun haberine göre, çok sayıda silah ve mühimmatla batı sınırlarından ülkeye sızmaya çalışan Mossad'la bağlantılı bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. İstihbarat birimlerinin düzenlediği operasyonda, Mossad'la bağlantılı bir grubun üyelerinin yakalandığı ve ülkeye sokmak istedikleri çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.