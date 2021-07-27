Saniyeler içinde yuttu… Çin’deki afet böyle görüntülendi

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu.
Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse, kısa sürede viral oldu.
Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video
Yetkililer, Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıkladı.