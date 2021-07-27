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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:48 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:53

Saniyeler içinde yuttu… Çin’deki afet böyle görüntülendi

İHA
Saniyeler içinde yuttu… Çin’deki afet böyle görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından sel felaketi yaşayan Çin’i, bu kez de kum fırtınası vurdu. Ülke medyasında yer alan görüntülerde, fırtınanın saniyeler içinde şehri kapladığı yer aldı. Yüksekliği 100 metreyi aşan fırtına, büyük panik yarattı.

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu.

Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse, kısa sürede viral oldu.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.

Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video

Yetkililer, Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıkladı.

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Saniyeler içinde yuttu… Çin’deki afet böyle görüntülendi
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