Son dakika: Tunus Meclis Başkanı'nın kızından flaş açıklama!

Demokratik seçimlerle başa gelmiş hükümetin görev sürdüğü Tunus'ta, 25 Temmuz'dan bu yana yeni bir siyasi kriz patlak vermiş durumda. Cumhurbaşkanı Kays Said'in, ülkenin bağımsızlık günü olan 25 Temmuz'da, Ulusal Meclis'in faaliyetlerini bir aylığına askıya alındığını, başbakanı ve hükümeti görevden aldığını ve en kısa sürede 'tarafsız' bir başbakan atayacağını duyurmasıyla başlayan darbe girişiminde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN DARBE GİRİŞİMİ KAOSU GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Said'in, ordu birliklerine talimat vererek kuşattığı meclis binasının ardından içeri girmek isteyen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'yi engellemesinin ardından Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiaları, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.