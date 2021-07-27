Son dakika: Tunus Meclis Başkanı'nın kızından flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamış, darbe karşıtı tavrı ise Kays Said tarafından açık hedef haline getirilmesine neden olmuştu. Gannuşi'nin darbe karşıtı açıklamalarının ardından ev hapsinde tutulduğu söylentileri ise Nahda Hareketi tarafından yalanlanmıştı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği darbe girişimine ilişkin yeni bir gelişmeyse, Gannuşi'nin kızı ve Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi'nin yaptığı açıklamalarla yaşandı.