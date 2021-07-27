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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:22 Son Güncelleme: 27.7.2021 15:34

Son dakika: Yunanistan'da feci yangın: Evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

AA
Son dakika: Yunanistan'da feci yangın: Evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yatlan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirilirken bölgede bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberi... Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

'BÖLGEDE DURUM ÇOK ZOR'

Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

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Son dakika: Yunanistan'da feci yangın: Evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
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